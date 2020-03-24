مطاعم بريطانية ستحول فروعها إلى بقالات بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 03:42 مساء
رجل يمر أمام أحد فروع شبكة مطاعم "ليون" البريطانية في لندن (أ ف ب)

أعلنت شبكة مطاعم «ليون» البريطانية للوجبات الصحية السريعة الاثنين، أنها ستحول فروعها إلى متاجر صغيرة وستوفر لزبائنها إمكانية شراء حاجياتهم عبر الإنترنت في ظل إغلاق السلطات للمطاعم في تدبير احترازي لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت هذه السلسلة التي تضم 65 متجرا في بريطانيا في بيان إلى أن موقعها الإلكتروني الجديد سيتيح للزبائن طلب توصيل الطعام إلى منازلهم على غرار متاجر السوبرماركت، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويمكن من خلال الموقع الذي يبدأ العمل به الأربعاء شراء أطعمة جاهزة عالية الجودة إضافة إلى لحوم وأغذية أخرى يمكن للمستهلكين تناولها أو تخزينها في المنزل، وفق البيان.

وقال مؤسس شبكة «ليون» ورئيسها التنفيذي، جون فنسنت، في البيان «حاليا لدينا من جهة مطاعم طواقمها مستعدة لتقديم طعام للمستهلكين، ومن جهة ثانية متاجر سوبرماركت مع رفوف فارغة»، وأضاف «التوازن مفقود، عند المستهلكين والأشخاص المهددين بفقدان وظائفهم والشركات».

وترغم القيود المفروضة من الحكومة البريطانية في مواجهة تفشي فيروس كوفيد - 19 المتسارع في البلاد، المطاعم على وقف تقديم الطعام في فروعها، وقررت سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية العملاقة إغلاق كل فروعها في بريطانيا وإيرلندا اعتبارا من الاثنين، كذلك أعلنت شبكات «ناندوز» و«سابواي» و«كوستا كوفي» إغلاق فروعها.
 

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