إغلاق متنزه يوسيمتي الوطني في كاليفورنيا بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 01:01 مساء
متنزه يوسيمتي الوطني في كاليفورنيا، 21 يونيو 2018 (أ ف ب)

أغلق متنزه يوسيمتي الوطني في كاليفورنيا، وهو واحد من أكثر المتنزهات زيارة في البلاد، أمام الوافدين الجمعة، بسبب أزمة تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقال المسؤولون عن المتنزه في بيان: «ستحصل تغييرات في عمل متنزه يوسيمتي الوطني، استنادًا إلى طلب من وزارة الصحة»، وفق «فرانس برس».

وأوضحوا أنه بدءًا من الساعة الثالثة بعد الظهر، «سيقفل المتنزه كله حتى إشعار آخر».

وأضاف البيان أن الأشخاص الوحيدين المخولين الدخول إلى المكان الواقع في شمال كاليفورنيا، هم الموظفون.

وأُغلق فندق «أويني» التاريخي والمطاعم الثلاثاء، كتدبير احترازي خوفًا من انتشار فيروس «كورونا».

وعلقت كل الخدمات في المتنزهات الأخرى في البلاد بسبب فيروس «كورونا»، لكن لم يغلق أي منها.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن وزير الداخلية الأميركي ديفيد برنهاردت أنه سيتم إلغاء رسوم الدخول في المتنزهات الوطنية، ما أثار انتقادات بأن هذه الخطوة ستشجع الناس على التجمع في الأماكن العامة وتزيد من خطر الإصابة بالفيروس.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من أمر أصدره حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم يقضي بأن يبقى جميع سكان الولاية البالغ عددهم 40 مليون نسمة في منازلهم إلى أجل غير مسمى.

وسجلت كاليفورنيا أكثر من 1180 إصابة بفيروس «كورونا» و23 حالة وفاة.

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