الزواج على الطريقة الإيطالية.. في زمن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 12:24 مساء
شخصان يتبادلان القبلات في محطة ميلانو سنتراله في ميلانو في 8 مارس 2020 (أ ف ب)

تسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد في تغيير نمط حياة الكثير منا، وفي إيطاليا أقام زوجان حفل زفاف بسيطا، وهما يرتديان الأقنعة والقفازات، بعدما حصلا على استثناء بالزواج، الخميس.

وتزوج ميركو ميليلا وأنطوانيتا بيفيلاكا في أنكونا في وسط البلاد الشرقي على ساحل البحر الأدرياتيكي، بحضور موظف الأحوال الشخصية واشبينيهما ومصور. وقد وضع الجميع الأقنعة والقفازات الحامية من الفيروس على ما ذكرت وكالة «آكي» للأنباء.

وسمح لهما بإزالة القفازات لتبادل خاتمي الزواج والقناع لاحقا لتبادل القبلة، وفق «فرانس برس».

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ومنعت إيطاليا كل التجمعات أملا بالقضاء على وباء «كوفيد-19» الذي تسبب بوفاة أكثر من 3400 شخص في البلاد.

كما منعت الزيجات والمآتم إلا إذا جرت بعدد محصور جدا من الأشخاص. وغُرم الأسبوع الماضي نحو خمسين شخصا في صقلية عند مشاركتهم في مأتم.

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