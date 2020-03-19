الرئيس السنغالي يطلب من الوزراء التبرع لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 05:03 مساء
زوار مستشفى في لاغوس يحصلون على أقنعة واقية، 28 فبراير 2020 (أ ف ب)

طلب الرئيس السنغالي ماكي سال من وزراء حكومته التبرع بالمال في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكتب سال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه قرر تشكيل «خلية أزمة وطنية وصندوق استجابة وتضامن لمكافحة آثار كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

ولم يعط المزيد من التفاصيل في هذا الإطار، إلا أنه دعا «كل من الوزراء إلى المساهمة بمليون فرنك أفريقي (1640 دولارا)».

وأكد ناطق باسم الرئاسة أن الأمر يتعلق بطلب مساهمة شخصية.

وحث سال وزير التجارة على السهر على «توفير إمدادات مناسبة بالسلع والمواد الأولية مع الحؤول دون ارتفاع الأسعار بطريقة غير مناسبة».

وسجلت في السنغال منذ الثاني من مارس 36 حالة مثبتة من دون الإعلان عن أي وفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة سلسلة من الإجراءات مثل تعليق كل الرحلات الجوية مع فرنسا وست دول أخرى في أوروبا وشمال أفريقيا ومنع التظاهرات العامة وإلغاء الاحتفالات بعيد الاستقلال، فضلا عن إغلاق المدارس.

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