غواصات تهريب المخدرات تصنع في غابات المانغروف الكولومبية

في غابة المانغروف الكولومبية غواصة يدوية الصنع من إنتاج تجار المخدرات، 19 فبراير 2020 (أ ف ب)

تصنع غواصات تهريب المخدرات بسرية في غابات المانغروف في كولومبيا، قبل أن تغوص في مياه المحيط الهادئ باتجاه أميركا الوسطى أو الولايات المتحدة، وصولا أحيانا إلى أوروبا عبر الأطلسي محملة بأطنان من الممنوعات.

خلال حركة الجزر تظهر هذه المركبات بألوان فاتحة مختلفة من أخضر ورمادي وأزرق بين جذور المانغروف أو على شواطئ الرمل الأسود، في قاعدة بوسيودن البحرية لمكافحة المخدرات في البحرية الكولومبية، وفق «فرانس برس».

هذه المركبات غير قادرة على الغوص في أعماق المياه مثل الغواصات العادية، بل هي أخف ومصنوعة من ألياف الزجاج وتسير على مسافة قريبة جدا من السطح.

وقال الأميرال، هرناندو ماتوس داغر، قائد وحدة «بوسيدون» الخاصة في البحرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات ومقرها في توماكو (نارينيو في جنوب شرق كولومبيا) إن هذه المركبات «تبحر على وجه المياه ويظهر منها جزء بسيط جدا»، ما يجعل من الصعب رصدها من قبل الدوريات أو أجهزة الرادار، خصوصا أن لونها الفاتح غير البراق يجعلها تصدر أشعة حرارية قليلة.

وتلقب توماكو بـ«لؤلؤة المحيط الهادئ» لجمال شواطئها إلا أن الحرب أنهكت هذه المدينة الساحلية التي باتت مركزا استراتيجيا للاتجار بالمخدرات، الذي يشكل مصدر تمويل للمجموعات المسلحة. وتشهد هذه المنطقة كل مراحل هذه التجارة، من زراعة أوراق الكوكا، مرورا بصنع كلوريدرات الكوكايين والغواصات هذه، وصولا إلى التصدير.

وتقع ولاية نارينيو عند الحدود مع الإكوادور وهي تضم، حسب الأمم المتحدة، أكبر مساحة من المزروعات غير المشروعة مع 41903 هكتارات من أصل 169 ألفا في كولومبيا خلال العام 2018. وتعتبر كولومبيا أول منتج للكوكايين في العالم، فيما تشكل الولايات المتحدة المستهلك الأول لها.



أكثر من 90% من الاتجار عبر البحر

وأضاف الأميرال: «الكميات الأكبر من الكوكايين تنقل بحرا.. فمن الأسهل بكثير نقل طن من الكوكايين بحرا منه جوا بسبب وجود عمليات تدقيق ومراقبة أكثر للشحن في المطارات»، موضحا أن 80% من تجارة المخدرات الكولومبية تمر عبر المحيط الهادئ و14% عبر البحر الكاريبي.

وبدأت شائعات تسري عن وجود هذه المركبات الغواصة في التسعينات، إلا أن أول واحدة منها ضبطت العام 2006 قبالة شواطئ كوستاريكا وعلى متنها 3.5 طن من الكوكايين.

وتسمح هذه المركبات بنقل كميات أكبر من المخدرات وعلى مسافات أطول مقارنة بالمراكب التقليدية السريعة المسماة «غو فاست»، التي يمكن تحميلها 600 إلى 900 كيلوغرام.

وأوضح الكولونيل، نلسون أخومادا أوخيدا، قائد كتيبة مشاة البحرية الرابعة المكلفة الأمن على ساحل نارينيو إلى عمق 20 كيلومترا على اليابسة: «تصنع هذه المركبات في أحواض سفن بدائية» في أعماق غابات المانغروف، التي تمتد على 80% من ساحل المحيط الهادئ، وتسمح بوصول سريع إلى المياه.