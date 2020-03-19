من صناعة الملابس الفاخرة إلى الأقنعة الواقية لمحاربة «كورونا»

مسؤولة مشغل مصنع ميروليو غرازييلا بالدينو تتحقق من قناع في ألبا شمال إيطاليا (أ ف ب)

بدأت شركة في منطقة بييمونتي الإيطالية لصناعة الملابس الفاخرة، إنتاج أقنعة قماشية للاستجابة للنقص هذه السلعة بإيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس «كورونا» في أوروبا.

يقول فابريتسيو ساكو، مدير أحد مصانع شركة «ميروليو» في غوفوني في منطقة بييمونتي: «قررنا الأسبوع الماضي أن نتحرك عندما رأينا أن ثمة نقصا في الأقنعة الواقية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتوضح غرازييلا بالدينو مسؤولة المشغل في مصنع ألبا: «ننجح في إنتاج نحو 500 قناع في اليوم»، ويتكيف عمال ميروليو الذين يضعون الأقنعة مع الكارثة الصحية التي تهز بلادهم، وهم عادة ما يصنعون ملابس فاخرة لإيلينا ميرو، وهي علامة تجارية متخصصة في الأزياء الراقية للنساء البدينات.

ويضيف ساكو: «يمكن استخدام هذا القناع في العمل كما أنه يوفر حماية للأشخاص الذين يتنقلون كثيرا، لأنه يقيم نوعا من الحاجز ضد القطرات الصغيرة، وهو ليس مصنوعا في سياق طبي لكنه حاجز ضد قطرات اللعاب من داخل القناع وخارجه».

ويروي: «كان لدينا في المصنع قطن غوتس، ففكرنا في إنتاج قماش مضاد للقطرات وتقديمه إلى المنطقة، بدأنا عملية الإنتاج الجمعة، ونحن نصنع 25 ألف متر من هذا القماش يوميا ثم يحول إلى أقنعة».

ويشرح ساكو: «من الناحية العملية، فإن القطرة التي تصل على القناع لا تخترق القماش بل تنزلق، والجيد في هذا القناع أنه يمكننا أيضا غسله».

