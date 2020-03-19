كل فنادق «كان» الفخمة أقفلت أبوابها

فندقا كارلتون، يسار، ومارتينيز، يمين، في «كان»، 16 مايو 2019 (أ ف ب)

أغلقت كل الفنادق 5 نجوم في «كان» التي تشكل ملتقى للنجوم كل سنة على الكوت دازور الفرنسية بمناسبة مهرجانها السينمائي الشهير، أبوابها الأربعاء، بحسب ما أعلنت نقابة أصحاب الفنادق في المدينة الواقعة في جنوب فرنسا.

وحذا حذو فنادق «كان»، فندق نيغريسكو الشهير في مدينة نيس المجاورة الذي أعلن مساء الأربعاء إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر، وفق «فرانس برس».

ويعاني اقتصاد مدينة كان من الحجر المنزلي على السكان ومن إلغاء أو إرجاء الكثير من المعارض المهنية.

وآخر هذه المعارض «كان لايينز 2020» أكبر حدث لقطاع الإعلانات والابتكارات في العالم، الذي أرجئ إلى أكتوبر (26 إلى 30 منه) بينما كان مقررا نهاية يونيو.

أما ملتقى «ميبيم» للأطراف الناشطة في مجال العقارات فقد أرجئ من مارس إلى يونيو، فيما ألغي معرض «ميب تس في».

أما مهرجان «كان» للفيلم وهو الأشهر في العالم، فلم يعرف بعد إن كان سيقام في مايو أم لا.

وقالت كريستيان ويلتر، رئيسة نقابة أصحاب الفنادق في «كان»: «المنظمون يقيمون الوضع الدولي يوما بيوم».

ولم يبق في المدينة التي تعول على السياحة والمؤتمرات، الكثير من الفنادق المفتوحة من أصل 120 تضمها.

وأوضحت ويلتر لوكالة «فرانس برس»: «أغلقت كل الفنادق 5 نجوم و85% من الفنادق 4 نجوم».

أما الفنادق بنجمتين أو 3 نجوم فقد أغلقت بنسبة 60%. وقالت ويلتر: «عادة ما يكون أصحاب هذه الفنادق يقيمون فيها وليس لديهم الكثير من الموظفين أو حانة أو مطعم في داخلها. هذا يسمح راهنا بإيواء عمال وفرق تعمل في كان، لكن الوضع سيتغير قريبا».

وأضافت: «لكثير من الفنادق لا سيما بنجمتين أو 3 نجوم قالت إنها مستعدة لإيواء طواقم طبية. وسنكون متضامنين معها. لقد تواصلنا مع البلدية ومستشفى سيمون فيي، لكن لا حاجة لذلك حتى الآن».

وفندق «مارتينيز» وهو من أشهر 3 فنادق في «كان»، كان قد أقفل أبوابه مساء الثلاثاء، معربا عن استعداده مساعدة الطواقم الطبية أيضا.

وتم تعليق الحجوزات في الفندق من 5 نجوم هذا، بحسب ما أوضحت الإدارة.

وذكرت نقابة أصحاب الفنادق في «كان» أن بعض الفنادق تأخذ حجوزات لفترة عيد الفصح وأخرى لمطلع مايو.

وقالت بلدية المدينة إنها تعمل «دونما هوادة مع المنظمين للإبقاء على العدد الأكبر من الفعاليات في كان العام 2020 للتمكن من إطلاق النشاط الاقتصادي مجددا، ما أن يسمح الوضع الصحي بذلك».