المدارس قد تبقى مغلقة حتى الصيف في كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 04:25 مساء
المدارس قد تبقى مغلقة حتى الصيف في كاليفورنيا (أرشيفية:انترنت)

أعلن حاكم كاليفورنيا الثلاثاء أن المدارس قد لا تفتح أبوابها قبل عطلة الصيف بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الحاكم غافن نيوسوم خلال مؤتمر صحفي أن 99% من المدارس في كاليفورنيا مغلقة مما يشمل أكثر من ستة ملايين تلميذ لأسابيع عدة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضاف «لا يمكنني أن أجزم في الأمر لكني أقول رغم ذلك لا تتوقعوا أن تعيد المدارس فتح أبوابها الأسبوع المقبل أو في غضون أسابيع قليلة»، وقال متوجها للأهل «أنطلق من مبدأ أنه من غير المرجح أن يتمكن الكثير من المدارس من فتح أبوابها قبل العطلة الصيفية».

وتنهي المدارس والثانويات الأميركية عامها الدراسي عادة بين نهاية مايو ومنتصف يونيو على أن يبدأ الموسم الدراسي الجديد بين نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر، وخصصت كاليفورنيا مبالغ طارئة لتمويل التعليم من بعد للتلاميذ وإبقاء برامج المساعدات الغذائية للعائلات المعوزة.

وفي نيفادا المجاورة أمر الحاكم الثلاثاء بإغلاق كل المتاجر غير الأساسية، ولا سيما الكازينوهات في لاس فيغاس ومؤسسات ألعاب القمار الأخرى التي تشتهر بها الولاية، ودعا المواطنين إلى ملازمة المنازل قدر المستطاع وتجنب التجمعات الكبيرة.

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