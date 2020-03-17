«ماكدونالدز» تتخلى عن البلاستيك في ألعاب وجبات الأطفال

شعار لأحد مطاعم ماكدونالدز في فرنسا، 29 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» للوجبات السريعة، الثلاثاء، توقفها عن استخدام البلاستيك في الألعاب المرافقة لوجبات «هابي ميلز» المخصصة للأطفال في بريطانيا وأيرلندا.

وأوضحت الشركة الأميركية أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في العام 2021 وأن الألعاب ستكون عبارة عن دمى قماشية أو كتب أو قطع مصنوعة من الورق، وفق «فرانس برس».

وأكدت «ماكدونالدز» أن ذلك سيسمح بتوفير ثلاثة آلاف طن من البلاستيك في نشاطاتها في بريطانيا وأيرلندا وهما الدولتان الوحيدتان اللتان يشملهما هذا القرار حتى الآن.

وستبدأ تجربة هذه الألعاب اعتبارًا من مايو المقبل.

وتعهدت سلسلة المطاعم الشهيرة بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 36 % بحلول نهاية العقد الحالي واستخدام مواد معاد تدويرها أو من مصادر متجددة في كل أغلفتها بحلول العام 2025.

ولسلسلة «ماكدونالدز» أكثر من 1350 مطعمًا في بريطانيا وأيرلندا يرتادها أكثر من أربعة ملايين شخص يوميًّا وتوظف 130 ألف شخص.