الإيطاليون في مواجهة كورونا بالغناء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 01:44 مساء
الإيطاليون في مواجهة كورونا بالغناء (أرشيفية:أنترنت)

غني الإيطاليون العديد من الأغاني الوطنية بشكل جماعي من الشرفات بعد أن أجبرهم تفشي فيروس كورونا على البقاء في منازلهم في أزمة ضغطت بشدة على النظام الصحي للبلد.

ومن ميلانو، القريبة من بؤرة تفشي المرض في شمال إيطاليا، إلى العاصمة روما ونابولي وباليرمو في الجنوب عرضت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأشخاص يقفون في الشرفات أو النوافذ ويرددون النشيد الوطني أو بعض الأغاني الشهيرة على مدى اليومين الماضيين، وفقا لوكالة رويترز.

وخرج العديد من الأشخاص في شتى أنحاء البلد ظهر السبت للشرفات لتحية الأطباء والممرضات الذين يتصدون للأزمة الصحية في البلاد.

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