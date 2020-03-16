لوس أنجليس تغلق الحانات والمطاعم والنوادي الليلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 01:06 مساء
مطعم مغلق في وسط لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، 15 مارس 2020 (أ ف ب)

أمرت سلطات مدينة لوس أنجليس بإغلاق كل الحانات والمطاعم والنوادي الليلية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، باستثناء خدمات التسليم، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن رئيس البلدية إريك غارسيتي.

وسيبقى الإغلاق ساريا حتى 31 مارس على الأقل، بحسب ما أوضح غارسيتي عبر «فيسبوك»، وذلك بعد توقيع مرسوم بهذا الشأن، وفق «فرانس برس».

وغرد أيضا «الأمر ليس سهلا ولم أتخذ هذا القرار بخفة. سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشركات والعاملين المتضررين خلال هذه الفترة».

وأقر إجراء مماثلا الأحد في نيويورك، في حين أعلنت مجموعة «أم جي أم ريزورت» في لاس فيغاس إغلاقا موقتا لـ13 كازينو وفندقا تملكها.

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