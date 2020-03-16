متاجر في أستراليا تخصص «ساعات تبضع للمسنين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 11:56 صباحا
صورة لمتجر وولورث في سيدني الأسترالية، 25 أغسطس 2016 (أ ف ب)

قررت أكبر سلسلة سوبرماركات في أستراليا تخصيص ساعة يوميا للمتبضعين فوق سن الستين في إجراء يهدف إلى تجنيبهم الفوضى والزحمة الناجمتين عن الذعر جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مجموعة «وولورث» الضخمة في بيان «ستفتح متاجرنا حصرا للمسنين والمعوقين بين الساعة السابعة والثامنة صباحا»، وفق «فرانس برس».

وسيبدأ العمل بهذا التدبير الثلاثاء، لمدة أسبوع وسيراجع بعد ذلك مع احتمال تمديده.

في أستراليا على غرار دول كثيرة أخرى، تهافت المستهلكون على المتاجر الكبرى لتخزين سلع أولية رغم دعوات السلطات إلى عدم الذعر.

وقال خبراء إن هذا الأمر أثر على الفئات الضعيفة، ولا سيما المسنين والمعوقين الذين لا يمكنهم التبضع يوميا أو يخشون الزحمة في المتاجر.

وأظهرت دراسات حول وباء «كوفيد-19» في الصين أن نسبة الوفيات أعلى بكثير في صفوف من هم فوق سن الستين أو الذين يعانون من مرض مزمن.

في إيرلندا الشمالية، أعلن فرع لمتاجر «آيسلاند» اعتماد إجراء مماثل قريبا.

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