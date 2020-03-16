«حافة العالم» ملاذ آمن من «كورونا» في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 10:13 صباحا
مناطق صحراء يجد فيها السعوديون والمقيمون بالمملكة ملاذ للاستجمام بعيدا عن قيود كورونا (الإنترنت)

مع تعليق السعودية للرحلات الجوية الدولية وإغلاقها أماكن الترفيه في عطلة نهاية الأسبوع بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

اتجه المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية إلى المساحات الصحراوية المفتوحة للترويح عن أنفسهم، في ظل قيود صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الرحلات الجوية وإغلاق أماكن الترفيه.

ويأتي على رأس هذه المناطق الصحراوية «حافة العالم»، التي تخطف الأنفاس، حسب ما نشرت «رويترز»، الأحد.

ورفعت المملكة المحافظة في الآونة الأخيرة فقط الحظر عن وسائل الترفيه العامة، بما في ذلك دور العرض والحفلات الموسيقية، في إطار جهود تهدف للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، لكن انتشار الفيروس دفع السلطات لوقف هذه الأنشطة من جديد.

ويقول المرشدون إن الفرار إلى الصحراء القاحلة الواقعة على مشارف العاصمة الرياض يشهد إقبالا كبيرا.

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وبمقدور الساعين إلى العزلة بعيدا عن منازلهم الاتجاه إلى شمال غربي العاصمة لمسافة يستغرق قطعها بالسيارة ساعتين إلى موقع «حافة العالم»، حيث تتيح منحدرات شاهقة ارتفاعها 300 متر الاستمتاع بمشاهدة مناظر الأفق الصحراوي الواسع.

وقال خالد الحربي من المنطقة الشرقية إنه ذهب للاستمتاع هناك لأن «الكثير من الأماكن مغلقة: دور السينما مغلقة، الأماكن العامة، والسفر ما نجدر نسافر».

وقالت سارة، وهي بريطانية تعيش في الرياض، إن العاصمة يسودها الهدوء هذه الأيام «لكن هنا مكان رائع لنذهب إليه، الكثير من الهواء النقي، أنت في الخارج. هناك الكثير من الناس هنا لكن هناك مساحة كبيرة».

وأعلنت المملكة رصد 103 حالات إصابة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفيات. كما علقت العمرة وعزلت منطقة القطيف بشرق البلاد حيث تم اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة.

وأغلقت السلطات الصالات الرياضية والترفيهية وقاعات حفلات الزفاف وطلبت من المواطنين تجنب المصافحة وحثت السكان الذين يبلغ عددهم نحو 30 مليون نسمة على الحد من تحركاتهم.

وتُقل حافلات وسيارات كبيرة عائلات وشبانا إلى الموقع الصحراوي لقضاء يوم ممتع من رحلات السفاري والشواء على نار التخييم مع الاستماع إلى الموسيقى والرقص وتدخين النرجيلة (الشيشة). وتطل المنحدرات، واسمها الرسمي جبل فهرين، على طرق قوافل التجارة القديمة.

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