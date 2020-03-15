الأمير تشارلز يرجئ جولته لعدد من الدول بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 12:17 مساء
الأمير تشارلز خلال زيارة لمتحف وسائل النقل في لندن، 4 مارس 2020 (أ ف ب)

أرجأ الأمير تشارلز رحلة كان مقررًا أن يقوم بها الأسبوع المقبل إلى البوسنة وقبرص والأردن «بسبب تطورات الوضع المتصلة بالوباء العالمي الناجم عن فيروس كورونا» المستجد، بحسب ما أعلن مكتبه الإعلامي الجمعة.

وأعلنت دارة كلارينس هاوس الملكية أن النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، وهو الأول في ترتيب خلافة العرش، يتبع بذلك توصية من الحكومة البريطانية، وفق «فرانس برس».

والزيارة إلى قبرص كانت ستصبح الأولى لفرد من العائلة الملكية البريطانية منذ 27 عاما.

وكان مقررًا أن يزور الأمير تشارلز البوسنة يومي 17 و18 مارس قبل التوجه إلى قبرص، حيث تنضم إليه زوجته كاميلا بين 18 و21 من الشهر عينه. كذلك كان مقررًا أن ينتقل الثنائي إلى الأردن في زيارة تستمر حتى 25 مارس.

ويستعيض الثنائي عن هذه الزيارة بالمشاركة في أحداث في بريطانيا على ألا تضم عددًا كبيرًا من الأشخاص.

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