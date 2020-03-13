أطفال الويتشي في الأرجنتين يموتون من الجوع والنسيان

الأقدام العارية لطفل من عرق الويتشي في مقاطعة سالتا في الأرجنتين، 26 فبراير 2020 (أ ف ب)

«بالنسبة إلى البيض، نحن لا شيء».. هذا ما يخلص إليه فاليريو كوبوس من مجتمع الويتشي، وهم سكان أصليون يعيشون في شمال الأرجنتين ويعانون من سوء التغذية ويموتون من الجوع.

يمثل السكّان الأصليون في الأرجنتين نحو 2,38% من أصل 45 مليون مقيم في البلاد، التي تضم القوى العاملة الثالثة الأكبر في أميركا اللاتينية. وهم ينقسمون إلى 31 مجموعة عرقية، وفقا لآخر تعداد سكاني أجري في العام 2010، وفق «فرانس برس».

في شمال شرق البلاد، وتحديدا في منطقة سالتا، التي تعدّ أكثر ولايات الأرجنتين فقرا، يعيش العدد الأكبر من السكّان الأصليين، الذين تم القضاء على القسم الأكبر منهم خلال القرن الماضي من قبل الغزاة الأوروبيين. ومعظم هؤلاء من مجتمع الويتشي ويعيشون في المناطق الريفية ويتكسبون من خلال بيع الفحم وصنع الحرف اليدوية.

يترأس فاليريو أكثر من خمسين عائلة تسعى للبقاء على قيد الحياة في مدينة إمباركاسيون، المبنية على أرض يدّعي السكان الأصليون أنها أرضهم.

لا تتحدث العديد من النساء إلا بلغة الويتشي، وغالبا ما يرفضن الذهاب إلى المستشفيات بسبب عدم وجود مترجمين فوريين، لكن بعد سلسلة وفيات الأطفال الأخيرة، أعلنت حكومة مقاطعة سالتا عن حالة طوارئ صحية واجتماعية.

في فبراير الماضي، توفيت فتاة (خمس سنوات) بين ذراعي المسؤولة الصحّية في المقاطعة، طبيبة الأطفال جوزيفينا ميدرانو، في مستشفى على الحدود الأرجنتينية مع بوليفيا وباراغواي.

تقول ميدرانو إن «هذه الحالة مستمرّة في سالتا منذ سنوات طويلة»، معربة عن أسفها من عدم اتخاذ الحكومات الأرجنتينية المتعاقبة أي تدبير حتى الآن لتجنّب هذه المأساة.

في ميشيون شاكينيا على بعد 310 كيلومترات شمال سالتا، يعيش العدد الأكبر من مجتمع الويتشي ويبلغ عددهم ثمانية آلاف نسمة.

في هذه الجبال ذات المناخ القاسي، يعيش البعض في عزلة تامّة. يتمتع المحظوظون منهم بالتيار الكهربائي، لكن أحدا لا يملك المياه الصالحة للشرب.

يعاني هؤلاء من أعراض شائعة مثل الإسهال والتقيؤ والإصابات الجلدية والطفيليات المعوية، وينتشر داء (الشاغاس) الناجم عن الطفيليات، ويسبّب الحمى التي تشكل تهديدا مستمرا.