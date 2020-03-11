مصمم كرواتي يطلق مجموعة أقنعة مستوحاة من «كورونا»

امرأة تضع قناعا ملونا ومبهجا للمصمم الكرواتي زوران أرغوفيتش، 3 مارس 2020 (أ ف ب)

أطلق مصمم أزياء كرواتي مجموعته من الأقنعة «المبهجة» مستوحاة من الخوف العالمي من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ولا تقدم هذه الأقنعة حماية ضد الفيروس الذي ما زال ينتشر في أنحاء العالم، لكن هذا الأمر لم يبعد المشترين، وفق «فرانس برس».

وقال المصمم زوران أراغوفيتش صاحب علامة «بايت ماي ستايل»: «أتت فكرة تصميم هذه الأقنعة بشكل عفوي».

وأضاف: «كل صباح أثناء تناول القهوة كنا نتكلم عن فيروس كورونا ونقص الأقنعة».

وتابع هذا المصمم البالغ من العمر 39 عاما الذي يعيش في زغرب: «صممت قناعا ملونا ومبهجا مثل الثياب التي أصممها ونشرت صورة له عبر حسابي على إنستغرام كمزحة».

لكن سرعان ما أثارت الأقنعة القطنية المستوحاة من شخصيات ديزني والبوب آرت والكتب المصورة، اهتماما في كل أنحاء البلاد.

وتابع المصمم أن عشرات الأقنعة التي تبلغ كلفتها نحو تسعة يوروهات، بيعت منذ بدء الإنتاج قبل نحو أسبوعين، وما زال الناس يطلبونها.

وشدد أراغوفيتش الذي يعتقد أن أفضل طريقة لمكافحة الخوف من الفيروس تتمثل في العناصر الإيجابية مثل الملابس، على أن «هذه ليست أقنعة طبية لكنها أكسسوارات مبهجة».

وسجّلت كرواتيا تسع إصابات بالفيروس الذي قتل أكثر من 4000 شخص حول العالم.