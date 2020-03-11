متنزها «ديزني» في طوكيو يمددان إغلاقهما بسبب «كورونا»

متنزه ديزني لاند في طوكيو، 15 أبريل 2013 (أ ف ب)

أعلنت شركة «أوريانتل لاند» المشغلة «ديزني لاند» و«ديزني سي» في طوكيو الأربعاء أن المتنزهين سيبقيان مغلقين حتى أوائل أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة أن افتتاح مناطق ومتنزهات جديدة الذي كان مقررا في 15 أبريل، سيؤجل إلى منتصف مايو إذ دعت الحكومة الجمهور إلى تجنب الخروج بشكل غير ضروري والأماكن المزدحمة، وفق «فرانس برس».

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من دعوة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تمديد الإجراءات لمدة 10 أيام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك إلغاء إقامة فعاليات كبرى أو تأجيلها أو تحجيمها.

وأصاب الفيروس 568 شخصا حتى الآن وتسبب بـ12 حالة وفاة في اليابان.

وكانت «أوريانتل لاند» أغلقت المتنزهين في خطوة أولى في 29 فبراير على أن تعيد فتحهما في 16 مارس.

وأعلنت الشركة في بيان مقتضب «نخطط لاستئناف الإغلاق حتى أوائل أبريل لكننا سنصدر إعلانا آخر في وقت لاحق».

ولفتت إلى أن «موعد افتتاح ملاهٍ جديدة في متنزه ديزني لاند في طوكيو والذي كان مقررا في 15 أبريل أجّل إلى منتصف مايو أو ما بعده».

ويتوافد أكثر من 30 مليون شخص إلى متنزهي طوكيو سنويا، وهما يعتبران من أشهر الأماكن السياحية في المدينة.