«ديزني لاند» في شنغهاي يعيد فتح أبوابه جزئيا

حارس أمن يضع قناع في متنزه ديزني لاند في شنغهاي (أ ف ب)

أعاد مجمع «ديزني لاند» في شنغهاي فتح أبوابه جزئيا الاثنين، بعد أكثر من شهر على إغلاقه بسبب انتشار فيروس «كوفيد-19» الذي يضرب الصين بقوة.

وأوضحت المجموعة الأميركية في بيان أن المتنزه الترفيهي بحد ذاته يبقى مغلقا إلا أن عددا محدودا من المتاجر والمطاعم وفندق، استعادت نشاطها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت مجموعة «ديزني» إن إجراءات نظافة صارمة جدا تطبق على العاملين والزوار، وعلى الزوار الخضوع لفحص حرارة عند وصولهم إلى المجمع على أن يضعوا قناعا واقيا طوال الوقت.

وأشارت إلى أن الإجراء «يشكل مرحلة أولى من عملية إعادة فتح تدريجية» من دون أن تحدد تاريخ استعادة المجمع نشاطه كاملا.

وافتتح المتنزه الترفيهي العام 2016 وهو السادس لمجموعة ديزني في العالم والثالث في آسيا بعد طوكيو وهونغ كونغ، وكان المتنزه الترفيهي أغلق أبوابه في 25 يناير، بعدما اتخذت الصين إجراءات عزل صارمة في مقاطعات أخرى لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 80700 شخص في البلاد.