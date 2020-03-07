تحقيق أغرب طلب لامرأة تحتفل بعامها المئة

بمناسبة بلوغها المئة تمنت أميركية أن توقفها الشرطة لتختبر الشعور الذي يرافق ذلك (أ ف ب)

تمنت أميركية أن توقفها الشرطة لتختبر الشعور المرافق لذلك، مع العلم أن ذلك يأتي مع احتفالها بعيد ميلادها المئوي.

وحصلت السيدة على مبتغاها، الثلاثاء، عندما أوقفها شرطيان بتهمة «التعري» خلال تناول الطعام في مأوى العجزة حيث تقيم، حسب «فرانس برس».

وتحت أنظار النزلاء الآخرين، أوثقت روث براينت بأصفاد إلى الجهاز الذي يساعدها على المشي ونقلت إلى سجن منطقة بيرسون، في كارولاينا الشمالية، في سيارة للشرطة استخدمت صفارات الإنذار، على ما ذكر موقع «كورير تايمز» الإخباري المحلي.

وواجهت صعوبة في الترجل من السيارة وطلبت من عناصر الشرطة «توقيف الأشخاص الذين يصنعون هذه المقاعد السيئة! يجب توقيفهم جميعا». وصورت على غرار كل المشتبه فيهم واحتفظت بالصورة كتذكار عند مغادرتها.

واقعة أخرى سابقة

وفي سياق مشابه، في العام 2017، انتظرت السيدة الهولندية آني صاحبة الـ 99 - وقتئذ - طوال عمرها ليتحقق حلمها أخيرا بالاعتقال ودخول السجن، وتنفس الصعداء، وفق قولها.

وقالت الشرطة الهولندية إن السيدة كانت لديها رغبة جامحة بأن تصفد وتوضع في زنزانة انفرادية، لتتذوق هذه التجربة وتختبرها، واستجابت الشرطة الهولندية لأمنية المرأة، وبالتالي كبلت ونقلت إلى السجن.