مدينة ألعاب في الرياض رمز لسياسة الترفيه والانفتاح في المملكة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 04:44 مساء
سعوديون في مدينة ألعاب «ونتر وندرلاند» في الرياض، 23 يناير 2020 (أ ف ب)

في شمال الرياض، تستقطب مدينة ملاهي «ونتر وندرلاند» آلاف الزوار يوميا ويختلط فيها الذكور والإناث والكبار والصغار، في ظاهرة لم تكن مألوفة حتى أشهر قليلة، فتحولت رمزا لسياسة الانفتاح والترفيه الجديدة في المملكة.

وتندرج المدينة التي تمتد على مسافة 200 ألف متر مربع ويمكن رؤية عجلتها الكبيرة المضاءة من على بعد مئات الأمتار، في إطار «موسم الرياض» للترفيه الذي أطلقته السلطات في أكتوبر ويشمل فعاليات غير مسبوقة تمتد حتى منتصف مارس، وفق «فرانس برس».

قرب أرجوحة الأحصنة، وقفت سلطانة غانم (42 عاما) تراقب الأطفال وهم يدورون فوق خيولهم على وقع موسيقى صاخبة.

وقالت الأم لأربعة أطفال «هذه ثقافة جديدة علينا. هناك من يقبلها وهناك من لا يقبلها»، لكن على أي حال «المكان كلّه بهجة وحيوية في شكل لم نعتد عليه».

ويمكن رؤية آباء وأمهات وأطفال، بالإضافة إلى فتيات من دون عباءة أو غطاء للرأس في «ونتر وندرلاند» التي تحمل اسم المدينة الشتوية الشهيرة في لندن.

وتضم الرياض مدينتي ألعاب أخريين، لكنهما أصغر حجما ويقتصر دخولهما على الأسر فقط من دون اختلاط بين الشبان والشابات.

أقل تكلفة
وبدأت المملكة هذا العام للمرة الأولى في تاريخها إصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة أوروبية وأميركية وآسيوية، وعينها على تنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

وقال خالد الزيدي أحد المشرفين على المدينة لوكالة «فرانس برس»: «الترفيه لم يكن من الأولويات لعقود طويلة بسبب انغلاق المجتمع، لكن الآن باتت لدينا هيئة خاصة للترفيه وانفتاح كبير».

وتضم المدينة 14 لعبة تشويقية و30 لعبة صغيرة للأطفال وحلبة كبيرة للتزلج وسلسلة مطاعم.

ويزورها آلاف الأشخاص يوميا، بحسب المشرفين عليه، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمتلئ موقف السيارات عن آخره، ويحتاج بعض الزوار إلى ساعات للوصول إلى المداخل التي تتعطل حركة السير حولها.

وتعمل المدينة حتى ساعات الصباح الأولى، وهو أمر لم يكن مألوفا على سكان الرياض، التي كان أهلها يشكون من قلة أماكن الترفيه، واقتصاره على مراكز التسوق والمطاعم مع الفصل بين الجنسين.

واعتاد الموظف المصرفي السعودي هذال العتيبي أن يصطحب أسرته خلال إجازة نصف العام الدراسية إلى دبي للترفيه ما كان يكلفه نحو 30 ألف ريال (ثمانية آلاف دولار) خلال أقل من أسبوع.

لكنّه قرّر البقاء في الرياض هذا العام بعدما وصل الترفيه أخيرا إلى هذا البلد الغني، الذي يمثل الشبان دون 30 عاما أكثر من نصف عدد سكانه.

وقال العتيبي (45 عاما): «كنت أسافر للخارج إلى دبي واسطنبول بحثا عن الترفيه لأسرتي، الآن السياحة الداخلية الترفيهية أصبحت أفضل من الخارج وبأقل تكلفة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
مسؤولون أميركيون يحذرون من مخاطر «تيك توك» الأمنية
دولى
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
بعد إنفاقه 500 مليون دولار على الدعاية.. مايكل بلومبيرغ ينسحب من السباق ...
دولى
باشاغا: موقف فرنسا من حفتر تغير.. وسنوقع اتفاقات معها هذا الشهر
ليبيا
إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
باشاغا يستعرض مع هاريس جهود تقليص دور المجموعات المسلحة
ليبيا
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة تسحب لعبة عن ابتكار فيروسات