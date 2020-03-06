عادات جديدة حول العالم في زمن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 01:15 مساء
أنغيلا ميركل تبتسم بعدما رفض مصافحتها وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، 2 مارس 2020 (أ ف ب)

أدخل فيروس «كورونا» المستجد إلى كل أنحاء العالم سلوكيات جديدة إلى المجتمعات للوقاية من انتقاله من شخص إلى آخر، ومن أبرزها رفض المصافحة باليد والتقبيل والمعانقة، وإلقاء التحية بـ«هز القدم».

الصين
في بكين، حيث بدأت أزمة فيروس «كورونا»، كتب على ألواح حمراء عبارات تشجع الناس على تجنب المصافحة والاستعاضة عنها بضم اليدين، لكل شخص على حدة. كما نصح باستخدام حركة «غونغ شو» التقليدية (وضع قبضة يد في كف الأخرى) لإلقاء التحية.

إيران
في إيران، حيث ينتشر شعار «لن أصافحك لأنني أحبك» في كل مكان، تطورت طريقة جديدة لإلقاء تحية تتمثل في دفع قبضة مغلقة نحو قبضة الشخص الآخر دون ملامسة. كما يظهر مقطع فيديو تتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة رجال، اثنان منهم يضعان قناعا، وأياديهما في جيوبهما، فيما يحي بعضهم بعضا من خلال ضرب أقدامهم بأقدام بعض. فهل هذه طريقة جديدة لقول مرحبا في زمن فيروس «كورونا» المستجد؟ وقد أعادت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، سيلفي بريان، نشر رسم يظهر طرقا بديلة لإلقاء التحية بما فيها «هز القدم» أو ضرب المرفق بالمرفق.

فرنسا
منذ أيام، تنشر الصحف في فرنسا إرشادات ونصائح حول السلوكيات الجديدة التي يجب على الأشخاص اتباعها لتحل محل المصافحات وتبادل القبل. وذكر فيليب ليشتفوس، وهو خبير في الأدبيات خلال مقابلات مع وسائل إعلام عدة، أن المصافحة عادة حديثة نسبيا ويعود تاريخها إلى العصور الوسطى، وشدد على ضرورة «النظر» إلى الشخص الذي نحييه.

نيوزيلندا
تخلت مؤسسات عدة عن «هونغي»، وهي تحية تقليدية لشعوب الماوري، تتمثل في ضغط أنوف الأشخاص وجبهاتهم. وفي هذا السياق، استبدلت جامعة «ويلتيك» في ويلينغتون بـ«هونغي» نشيد «واياتا» الماوري لاستقبال الطلاب الجدد.

ألمانيا
ولتقديم مثال على تلك العادات الجديدة، رفض وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، الإثنين، مصافحة اليد الممدودة للمستشارة أنغيلا ميركل، وضحك المسؤولان بعدها.

إسبانيا
قد يحظر تقبيل تمثال السيدة العذراء، وهو تقليد يمارس خلال الأسبوع الذي يسبق الاحتفال بعيد الفصح، وفق ما قال المسؤول الصحي الوطني، فرناندو سيمون، مضيفا: «هذا واحد من التدابير المطروحة».

فخلال الأسبوع المقدس لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا، تسير المواكب في أنحاء البلاد فيما تتبعها الحشود الهائلة من المؤمنين لتقبيل يدي العذراء أو قدميها طلبا للحماية.

رومانيا
«أعط الزهور لا القبل»... في رومانيا من المرجح أن يفسد الخوف من فيروس «كورونا» المستجد أسبوع «مارتيسور»، الذي يسبق يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس. وقد نصح مسؤول في وزارة الصحة الرجال بعدم تقبيل النساء اللواتي يقدمون لهن باقة من الزهور، كما يتطلب هذا التقليد. وأجازت الكنيسة الأرثوذكسية التي تتبع لها غالبية السكان، المؤمنين بعدم تقبيل الرموز في الكنائس والاستعانة بملعقة مخصصة لاستخدام واحد للمناولة.

لبنان
وانتشرت «هزة القدم» في لبنان أيضا، حيث أظهر مقطع فيديو المغني راغب علامة والممثل الكوميدي ميشال أبو سليمان يضرب أحدهما قدمي الآخر أربع مرات، مع إطلاق صوت قبلة في كل مرة. كذلك انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عزاء والدة المطرب السوري جورج وسوف في لبنان، تظهر لافتة كتب عليها «عذرا، حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل. التوقيع: «كورونا»».

البرازيل
أوصى وزير الصحة البرازيلي بعدم مشاركة قشات الشرب المعدنية المخصصة لمشروب المتي التقليدي، وهو شعبي جدا في أميركا الجنوبية.

الولايات المتحدة
قدمت لنجوم الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة مجموعة من التوصيات، بعضها موجه للاعبين الذين يتفاعلون مع المعجبين، وتدعوهم إلى تجنب الإمساك بأغراض مثل الأقلام أو الكرات أو القمصان الرياضية لتوقيعها، وفق ما ذكر موقع «إي إس بي إن» الرياضي.

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