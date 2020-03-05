بدء محاكمة مليونير أميركي بتهمة قتل زوجته وصديقته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 12:16 مساء
المليونير الأميركي روبرت دورست خلال محاكمته في لوس أنجليس، 4 مارس 2020 (أ ف ب)

بدأت محاكمة المليونير روبرت دورست، الذي شكّلت قصته محورا وثائقيا عرض على قناة «إتش بي أو» بتهمة القتل، الأربعاء، في لوس أنجليس.

ويتهم هذا المليونير البالغ من العمر 76 عاما بقتل صديقته سوزان بيرمان بإطلاقه رصاصة على رأسها في منزلها العام 2000، لمنعها من تقديم إفادتها لشرطة نيويورك، التي كانت تحقق في اختفاء زوجته كاثلين في العام 1982، وفق «فرانس برس».

ويعتقد الادعاء أن الضحية في ذلك الوقت ساعدت روبرت دورست في إخفاء دوره من تهمة قتل زوجته، وكان يخشى أن تبلغ الشرطة عنه.

وقال نائب المدعي العام جون لوين أمام هيئة المحلفين في بداية المحاكمة: «الأدلة ستثبت بلا شك أن سوزان عرفت قاتلها وأنها أدخلته طواعية إلى المنزل».

ووفقا للوين فإن بيرمان البالغة من العمر 55 عاما لم تكن لتفتح بابها لشخص غريب وتدير ظهرها لقاتلها عندما أُطلقت عليها النار، ما يدل على أنها كانت تعرفه ولا تخاف منه.

وألقي القبض على روبرت دورست في مارس 2015 عشية بث الحلقة الأخيرة من وثائقي مؤلف من ستة أجزاء بثته قناة «إتش بي أو» بعنوان «ذي جينكس»، إذ أعاد المسلسل إحياء اهتمام الجمهور العام بهذه القضية.

ولطالما نفى روبرت دورست وهو وريث ثري لإمبراطورية عقارية تهمة قتل زوجته أو سوزان بيرمان، وقد دفع ببراءته بالتهم الموجهة إليه في لوس أنجليس.

ومن المقرر أن تستمر محاكمة روبرت دورست لأشهر عدة.

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