فاتورة باهظة يدفعها قطاع الألعاب بفعل الهلع من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 10:10 صباحا
زائرة في معرض نيويورك للألعاب، 24 فبراير 2020 (أ ف ب)

خلا معرض الألعاب الكبير في نيويورك هذه السنة من جناح صيني بسبب فيروس «كورونا» المستجد، فيما حضرت في الأذهان المشاكل التي يعاني منها ثاني اقتصاد في العالم بسبب هذه الأزمة وعواقبها المحتملة على مبيعات القطاع.

وشهد الإنتاج في الصين، أكبر البلدان المصنعة للألعاب في العالم، تراجعا مفاجئا منذ شل القطاع بفعل تفشي الفيروس، وفق «فرانس برس».

وبين أكوام من الدببة القماشية والألعاب الإلكترونية ودمى الأطفال، يتساءل المشاركون الـ25 ألفا في معرض نيويورك الذي اختتم الثلاثاء، عن أثر هذه الأزمة الصحية.

ويؤكد ممثلون عن جهات عدة عاملة في القطاع أن تفشي فيروس «كورونا» المستجد بعد أعياد نهاية العام جنب القطاع خسائر محتملة أكبر بكثير. لكن نظرا إلى أن الصين تصنع ما يقرب من 85% من الألعاب المباعة في الولايات المتحدة، قد تنفد بعض الألعاب من الأسواق بحلول الصيف المقبل.

ويؤكد آيساك لاريان المدير العام لمجموعة «أم جي إيه إنترتاينمنت» أن الوباء «سيكون له أثر بالغ في العالم أجمع». وتستعين شركته بمخزونها لتزويد زبائنها بدمى «لول سوبرايز» أحد أشهر منتجاتها.

وتعمل المصانع المتعاونة مع «أم جي إيه» في الصين حاليا بـ20 % فقط من قدراتها لأن عمالا كثيرين لم يعودوا إلى عملهم وسط تباطؤ كبير في الأنشطة جراء النقص في بعض المواد أو مشكلات لوجيستية.

ويؤكد لاريان أن أثر فيروس «كورونا» المستجد على سلسلة الإمداد هو «أسوأ ما شهدتُ عليه» في خلال 41 عاما في قطاع الألعاب.

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