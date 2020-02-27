إلغاء معرض جنيف للساعات بسبب فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 01:14 مساء
ساعة من ماركة «ريشار ميل» في معرض بجنيف سنة 2018 (أ ف ب)

قرر معرض جنيف للساعات إلغاء دورته للعام 2020 بسبب انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما أعلنت، الخميس، مؤسسة صناعة الساعات الفاخرة المكلفة تنظيم هذا الحدث. وكان الحدث مقررا بين 25 أبريل و29 منه.

وأعلنت المؤسسة في بيان أنها قررت إلغاء المعرض، موضحة أنه «القرار الأكثر مسؤولية في ظل المخاطر الصحية الراهنة»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت: «نظرا إلى المستجدات الأخيرة المتعلقة بانتشار فيروس «كوفيد-19» في العالم، من مسؤولية المؤسسة إدراك المخاطر التي تشكلها الرحلات والتجمعات الدولية الكبيرة في الأسابيع المقبلة».

ويشكل المعرض الدولي هذا محطة سنوية أساسية في أوساط السلع الفاخرة.

وتعرض ماركات الساعات الراقية مجموعاتها الجديدة خلال هذا المعرض، على التجار الذين يأتون من العالم بأسره.

ويقام المعرض عادة في يناير لكنه أرجئ إلى نهاية أبريل ليتزامن مع معرض آخر للساعات في بازل يقام بعد أيام قليلة.

وكانت مجموعة «سواتش» ألغت مطلع فبراير معرضها الخاص الذي كان سيقام في زيورخ لماركاتها الفاخرة.

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