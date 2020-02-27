العثور على أشلاء موظف داخل حظيرة أسود في حديقة حيوانات

أسد في كولونيا سان غريغوريو على بعد 29 كيلومترا من غواتيمالا (أ ف ب)

عثر على أشلاء مراهق يعمل في حديقة حيوانات في لاهور الباكستانية، الأربعاء، في حظيرة الأسود على ما قالت إدارة الحديقة.

وأوضح شودري شفقات مدير الحديقة المساعد «عثرنا على ملابسه في حظيرة الأسود ومن ثم على جمجمته وعظامه عندما حضر عاملون لتقديم الطعام إلى الحيوان»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان الشاب محمد بلال (18 عاما) يقوم بأعمال متفرقة في الحديقة، وأبلغ والداه الإدارة، الإثنين، باختفاء نجلهما، وقال مدير الحديقة إنه لا يعرف السبب وراء وجود بلال داخل حظيرة الأسود، موضحًا أن تحقيقًا فتح في القضية.

وأكد «يوجد سياج أمني لإبقاء الحيوانات داخل الحظيرة»، وأضاف «يأتي الزوار بالسيارات طوال الوقت ولم يسبق لنا أن واجهنا حادثا كهذا».

وقال شقلين شاه من شرطة المنطقة إن المحققين يطلعون على ما صورته كاميرات المراقبة في الحديقة لتحديد ملابسات الحادث.