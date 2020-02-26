أكبر حديقة حيوانات في بنغلادش تحظر ركوب الفيلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 12:14 مساء
مروض فيلة على ظهر فيل في دكا (أ ف ب)

فرضت أكبر حديقة حيوانات في بنغلادش حظرا على ركوب الفيلة بعد حملات كثيفة لناشطين مدافعين عن رفاه الحيوانات.

وقال مدير الحديقة نور الإسلام لوكالة «فرانس برس» إن تطبيق الحظر بدأ الشهر الماضي، موضحا أن القرار لا رجوع فيه.

وأضاف «نحن نوافق على الآراء التي تقول إن هذه الجولات ليست جيدة للحيوانات»، مشيدا بالجهود التي بذلتها المجموعات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وتابع «ركوب الفيلة هو نوع من سوء معاملة الحيوان والقسوة تجاهه».

وتضم حديقة الحيوانات في دكا خمسة أفيال آسيوية تراوح أعمارها بين 10 سنوات و30 عاما، كما أنها تؤوي أكثر من 2500 حيوان آخر من 137 نوعا من ضمنها نمور بنغالية مهددة بالانقراض.

وقال إسلام إن الفيلة كانت تستخدم في السابق في جولات تشمل ألف شخص أحيانا في اليوم، قبل قرار الحظر.

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