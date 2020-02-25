موت بحارة شابة سقطت من شرفة فندق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 11:47 صباحا
حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في عرض قبرص في 10 فبراير 2020 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة القبرصية والبحرية الفرنسية، الاثنين، وفاة شابة من أفراد طاقم ناقلة نفط لإمداد حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول، إثر سقوطها من شرفة الفندق في مدينة ليماسول في جنوب قبرص.

وقال ناطق باسم البحرية الفرنسية القبطان إريك لافو: «في ليماسول، تُوفيت امرأة من بحارة سفينة القيادة والإمدادات فار بعد سقوطها من الطابق الخامس من فندقها».

وأعلنت الشرطة القبرصية أنها تحقق في احتمال «وفاة غير طبيعية» مؤكدةً أنها تعتقد أن الحادثة ليست «ذات طابع إجرامي» وأنها «حادث».

وقال ناطق باسم الشرطة إن «الشابة كانت على الشرفة مع أصدقائها ويبدو أنها سقطت». ولم تكشف الشرطة هوية الضحية الشابة.

وهذه المجموعة من القوات الفرنسية البحرية والجوية موجودة حالياً في عرض قبرص في نهاية عملية دامت ثلاثة أسابيع في شرق البحر المتوسط.

ويُفترض أن تُبحر حاملة الطائرات والسفينة المرافقة لها في الأيام القادمة نحو المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق.

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