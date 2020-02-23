وفاة مصمم التمثال الصغير رمز لعبة «ليغو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 02:48 مساء
شعار شركة «ليغو» الدنماركية للألعاب في نيويورك، 16 فبراير 2019 (أ ف ب)

توفي الدنماركي ينس نيغارد نودسن مصمم التمثال الصغير الذي بات رمزا للعبة «ليغو» الشهيرة عن 78 عاما على ساحل الدنمارك الغربي، بحسب ما قال أحد زملائه السابقين السبت.

وأوضح نيلس ميلان بيدرسن لوكالة «فرانس برس»، «كان يتمتع بمخيلة رائعة وكان رأسه يزخر بالأفكار».

وعمل نودسن لدى شركة «ليغو» بين العامين 1968 و200 ورسم في السبعينات تمثالا صغيرا برجلين وذراعين متحركين طرح العام 1978.

وقررت الماركة استخدامه مع معالم محايدة على الوجه من دون ذكر جنسه أو عرقه من أجل إطلاق العنان لمخيلة الأطفال.

وقالت أرملته ماريان نيغارد نوسن لمحطة «تي في 2» التلفزيونية «صمم هذا التمثال الصغير ليبث الحياة في المنازل» والتركيبات المصنوعة من لبنات ليغو.

وأسس أوله كيرك كريستيانسن مجموعة «ليغو» في العام 1932 وكان عدد العاملين فيها يزيد على 17 ألفا في نهاية العام 2018. وتقوم اللعبة على تركيب لبنات وقد أطلقت بشكلها الحديث العام 1958.

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