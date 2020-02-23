العثور على جثتي متسلقين بولنديين في جبال تاترا السلوفاكية

سياح قرب تشكيلات ثلجية في جبال تاترا شرق سلوفاكيا، 27 فبراير 2019 (أ ف ب)

قضى متسلقا جبال بولنديان شابان في جبال تاترا السلوفاكية جراء عاصفة ثلوج ورياح عاتية، بحسب ما أعلنت هيئة الإغاثة الجبلية السلوفاكية السبت.

وأشارت الهيئة إلى أنها «عثرت على جثتي متسلقين بولنديين يبلغان من العمر 27 عاما و25 عاما» بعد يوم طويل من عمليات البحث عن رجلين جرى الإبلاغ عن فقدانهما قرب قمة كيزمارسكي على علو 2558 مترا، وفق «فرانس برس».

ومشطت السلطات جبل كيزمارسكي ومنحدراته والقمم المحيطة جوا، بحسب هيئة الإغاثة الجبلية، لكن بسبب قوة الرياح لم تتمكن طوافة الإنقاذ من الاقتراب من الموقع المباشر للقمة.

وأشار بيان نشرته الهيئة مساء السبت إلى أن عناصر الإغاثة عادت بعد محاولات عدة إلى قاعدتهم في ستاري سموكوفيك حيث جمعوا فرقا عدة من المسعفين ونشروهم بواسطة الطوافة عند كل جوانب قمة كيزمارسكي.

وتمثل قمة كيزماركسي أحد أكثر وجهات التسلق رواجا في جبال تاترا.