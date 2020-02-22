رئيسة سويسرا تحتفل بعيد ميلادها مع أشخاص يشاركونها تاريخ ولادتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 10:36 صباحا
الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا تلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 21 يناير 2020 (أ ف ب)

ستحتفل الرئيسة السويسرية بعيد ميلادها المقبل، برفقة سويسريين سيبلغون سن الستين مثلها في 14 مايو 2020، على ما أعلنت، الخميس.

ووجهت سيمونيتا سوماروغا الدعوة عبر تغريدة كاتبة فقط «يسعدني أن تتسجلوا لحضور حفلة عيد ميلادي»، وفق «فرانس برس».

وطُلب من السويسريين المعنيين ملء استمارة وإرفاقها بصورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.

وأوضحت السلطات الفدرالية أن الحفلة هذه ستقام قرب برن عاصمة البلاد، وأن عدد المشاركين سيكون محدودا.

وأفاد مكتب الإحصاءات الفدرالي أن 8492 شخصا ولدوا في سويسرا في مايو 1960، ما يعني أن متوسط عدد الأشخاص الذين ولدوا في 14 مايو من تلك السنة يفترض أن يكون 290.

وباشرت الاشتراكية سوماروغا ولايتها الثانية، مشددة على قربها من المواطنين من خلال تقديمها التهاني بحلول السنة الجديدة من مخبز في الحي الذي تقطنه.

وهي تتولى منذ يناير الرئاسة السنوية للكونفدرالية السويسرية وهو منصب رمزي يتولاه أعضاء الحكومة السبعة مداورة.

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