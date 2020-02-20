مونتريال توقف الاسكوتر الكهربائي في شوارعها

سكوتر كهربائية في إحدى ساحات باريس (أ ف ب)

أعلنت مدينة مونتريال، الأربعاء، وقف تجربة للاسكوتر الكهربائي بالخدمة الذاتية بدأت الصيف الماضي لعدم احترام المستخدمين لقواعد استعمالها.

وقالت البلدية: «رُكنت 20% فقط من الاسكوتر في الأماكن المخصصة لها»، مشددة في بيان على المخاطر المتعلقة بالسلامة والفوضى والعلاقة الصعبة أحيانا مع المشاة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول عن النقل في البلدية إريك آلن كالدويل: «لا تريد بلدية مونتريال أن تتحول إلى شرطة للاسكوتر»، مشيرا إلى تسجيل خروقات بنسبة 80% للقواعد المعمول بها، وأضاف: «في العام 2020 ستخلو شوارع مونتريال من الاسكوتر، بعدما عجز مشغلوها عن ضمان احترام القواعد المعتمدة في هذا المجال».

وكان المشروع التجريبي الذي أطلق في صيف 2019 يقترح على سكان المدينة استئجار دراجات واسكوتر كهربائية في الشارع، مع عدد من المشغلين من بينهم الشركتان الأميركيتان الكبيرتان «بيرد» و«لايم».

وقال المدير العام لفرع «لايم» في كندا مايكل ماركيفيتش: «هذا التوقف غير المتوقع في برنامج الاسكوتر الكهربائي مخيب جدا للآمال، ويعد تراجعا كبيرا لسكان مدينة ملتزمة خفض أزمات السير وانبعاثات الكربون».

وتابع: «من الواضح وجود طلب فعلي على خيارات نقل بيئية وعملية مع تسجيل أكثر من 200 ألف رحلة و50 ألف مستخدم في غضون ثلاثة أشهر فقط».

وقالت شركة «بيرد» من جهتها: «رغم هذا القرار، ستستمر بيرد كندا في تعاونها مع بلدية مونتريال لإعادة الاسكوتر الكهربائي في العام 2021».

وشملت المخالفات عدم احترام أماكن الركن أو تشريعات السلامة المرورية لا سيما وضع الخوذة، ولم يسجل وقوع أي وفيات أو حوادث خطرة خلال هذه التجربة، واعتبر اعتماد وسيلة النقل هذه في مدن كثيرة في العالم تهديدا للمشاة، ووضعت سلطات محلية قواعد صارمة لضبط استخدامها.