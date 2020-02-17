سجن رجل حاول إغراق كلب صديقته

امرأة تحمل جروي كلب خلال مسابقة للكلاب في الهند، 22 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

حُكم على أميركي بالسجن مدّة سنة لمحاولته إغراق جرو صديقته السابقة، وهو قرار رحّب به المدّعي العام المسؤول عن الملف واصفا ما أقدم عليه الرجل بأنه «غير مقبول».

وقال كريستوفر غرامتشيوني المدّعي العام في منطقة مونماوث جنوب نيويورك، في بيان إن المتهم آرون دايفيس (36 عامًا) أدين بتهمة معاملة حيوان بقسوة ووحشية بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام في ديسمبر، وفق «فرانس برس».

وتعود الحادثة إلى يوليو 2018، عندما أنقذ أحد المارة جروا يبلغ 8 أشهر، محبوسا في قفص ومتروكا مع ارتفاع المد في خليج ساندي هوك في نيوجيرزي.

وأطلق يومها على الجرو اسم «ريفر» وفتحت الشرطة تحقيقا بالموضوع.

وفي ذلك اليوم، كان عناصر من الشرطة مجهزين بكاميرات تدخلوا صباحا في شجار بين زوجين وصوروا كلبا شبيها بـ«ريفر» مما سمح بالوصول إلى الشخص الذي حاول إغراق الجرو، بحسب ما جاء في البيان.

وقال غرامتشيوني إن «إساءة معاملة الحيوانات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها هو أمر غير مقبول، وأكثر من ذلك هو فعل حقير، ولا سيّما عندما يستخدم الحيوان كوسيلة للانتقام من مالكه».

وتعدّ حماية الحيوانات التي تستحوذ على اهتمام أساسي في حياة الكثير من الأميركيين، واحدة من القضايا القليلة التي تحظى بالإجماع في المشهد السياسي.

ففي نوفمبر الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونا عرضه أعضاء من كلا الحزبين، يعاقب بالسجن لفترات قد تصل إلى سبع سنوات من يبث مقاطع مصورة تظهر التعامل بوحشية مع الحيوانات.