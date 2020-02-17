جماهير تحتشد لمشاهدة «قفزة الملاك»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 10:27 صباحا
ليندا باني تقوم بـ"قفزة الملاك" بكرنفال البندقية من بر ج كاتدرائية القديس مرقس (أ ف ب)

حضر آلاف الأشخاص أتى كثير منهم بملابس تنكرية، «قفزة الملاك» التي تشكل ذروة كرنفال البندقية قي ساحة القديس مرقس الشهيرة في المدينة الإيطالية.

وقالت ليندا باني التي اختيرت لتمثل دور الملاك هذا العام، «هذا الحدث مشحون بالطاقة، لقد شعرت بأن الطاقة تصعد من قدمي حتى عندما كنت أحلق في الجو، شعرت بأعين الناس شاخصة إلي كما لو أنها عين واحدة عابقة بالحياة كما القلب النابض»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ودرجت العادة في أول يوم أحد من كرنفال البندقية عند الظهر، ان تقفز شابة اختيرت خلال الدورة السابقة من الكرنفال من برج جرس كاتدرائية القديس مرقس وهي موصولة بحبل، وتلقي خلال قفزتها قصاصات الورق الملون على آلاف الأشخاص المتنكرين المجتمعين في الساحة.

وتفيد الرواية أن مهرجان البندقية بدأ في العام 1162 غداة انتصار عسكري، وأهمل لفترة طويلة قبل أن تحييه بلدية المدينة في العام 1980 مرة أخري.

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