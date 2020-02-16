تزاوج مجموعة من الأفاعي يتسبب بإغلاق متنزه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 12:50 مساء
أفعى مائية في بونتي فيدرا بيتش في فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، 10 مايو 2013 (أ ف ب)

أغلقت سلطات مدينة في فلوريدا، في جنوب شرق الولايات المتحدة جزءا من متنزه بعدما رصد زوار عشرات الأفاعي التي تجمعت على ما يبدو في إطار موسم تزاوجها السنوي.

وقالت دائرة المتنزهات والترفيه في مدينة لايكلاند عبر «فيسبوك»، «يبدو أن الأفاعي تجمعت من أجل التزاوج» موردة صورة لإحدى الأفاعي في الحديقة الواقعة على ضفة بحيرة هولينغسوورث جنوب غرب أورلاندو، وفق «فرانس برس».

وعمد مسؤولون الخميس، إلى إغلاق جزء من المتنزه تجمعت فيه هذه الزواحف، وطوقت المنطقة بشريط.

وأكدت الدائرة «اتخذنا هذه الإجراءات لحماية الزوار والأفاعي. هذه الأفاعي غير سامة وغير عدائية عموما طالما لا يزعجها الناس. وبعد التزاوج تذهب كل أفعى في طريقها». وحددت الأفاعي على أنها أفاع مائية من النوع الذي يستوطن فلوريدا.

وأوضحت الدائرة «عادة ما نجدها ترتاح على جذوع أشجار في المياه أو على ضفاف البحيرة. وتشكل جزءا مهما من النظام البيئي ويجب ألا نزعجها».

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