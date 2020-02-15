أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 10:14 صباحا
الضابط وحبيبته (لقطة مثبتة من الفيديو)

في واقعة طريفة، طلب ضابط روسي حبيبته للزواج لمناسبة عيد الحب محاطا بدبابات قتالية نظمها على «شكل قلب»، ليجمع ما بين الحب والحرب في آن واحد.

ففي مشاهد بثتها وزارة الدفاع الروسية تظهر 16 دبابة من طراز «تي- 72 بي 3»، وهي تشكل قلبا وسط الثلوج في قاعدة ألابينو العسكرية قرب موسكو، حسب «فرانس برس».

ويظهر الضابط دنيس كاسزانتزيف وهو يمسك يد حبيبته ألكسندرا كوبيتوفا، معصبا عينيها ويقتادها إلى وسط القلب الذي تشكله الدبابات، على ما جاء في مشاهد بثها تلفزيون الجيش الروسي «زفيزدا».

وركع الضابط بعد ذلك ليطلب يدها حاملا باقة من الورد الأحمر. وقال متوجها إلى كوبيتوفا: «نحن معا منذ فترة طويلة جدا وتجاوزنا الكثير من الصعاب بسبب المسافة التي تفصل بيننا أحيانا. تزوجيني!» ووافقت حبيبته بإيماءة رأس قبل أن يضع خاتم الخطبة في إصبعها. وقالت الشابة لمحطة الجيش: «لا أدرك حتى الآن ما حصل، كان ذلك غير متوقع بتاتا!».

وتشارك الدبابات المستخدمة في العرض العسكري السنوي في مايو، الذي يقام في الساحة الحمراء لمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية، على ما أوضحت المحطة. وقال مراسل المحطة: «لم يسبق لأحد أن شهد طلب زواج بهذا الشكل».

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