جيف بيزوس يشترى دارة بسعر 165 مليون دولار

جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون» في نيودلهي، 14 يناير 2020 (أ ف ب)

اشترى مؤسس شركة «أمازون» الملياردير الأميركي جيف بيزوس دارة فخمة في لوس أنجليس بسعر 165 مليون دولار ما يشكل مستوى قياسيا جديدا في هذه المدينة الكاليفورنية الكبيرة، حسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأوضحت الصحيفة أن بيزوس اشترى هذه الدارة من صاحب الإمبراطورية الإعلامية الأميركي ديفيد غيفين محطما السعر القياسي لعقار في منطقة لوس أنجليس، وفق «فرانس برس».

وسجل السعر القياسي السابق العام الماضي عندما اشترى رجل الأعمال الأسترالي-البريطاني لاكلان موردوك بسعر 150 مليون دولار دارة في بيل إير تستخدم في تصوير مسلسل «ذي بيفرلي هيلز».

وصممت دارة «وارنر إيستايت» في ثلاثينات القرن الماضي لجاك وارنر أحد مؤسسي شركة الإنتاج «وارنر براذيرز». وتقع في بيفرلي هيلز في منطقة لوس أنجليس وتضم منازل ضيوف وملعبا لكرة المضرب وملعب غولف.

ويعتبر جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم مع ثروة تقدر بأكثر من 110 مليارات دولار.