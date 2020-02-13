ياباني يبلغ 112 عاما عميد سن البشرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 10:39 صباحا
الياباني شيتيتسو واتانابه في جويتسو في اليابان (أ ف ب)

أصبح ياباني يبلغ 112 عاما عميد سن البشرية في صفوف الذكور، حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال الياياني شيتيستو واتانابه، المولود في الخامس من مارس 1907 في نيغاتا في شمال غرب اليابان، إن سر عمره المديد هو «الابتسامة الدائمة»، وتسلم لقبه رسميا من موسوعة «غينيس» في مأوى للعجزة يقيم فيه في مسقط رأسه، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان صاحب اللقب السابق الياباني ماسازو نوناكا توفي الشهر الماضي عن 112 عاما و266 يوما، وأكد واتانابه الذي رزق خمسة أولاد، أن سر عمره المديد هو «عدم الغضب والمحافظة على ابتسامة دائمة»، وأشار إلى أن لديه ضعفا على السكاكر والحلويات، إلا أن ذلك لم يؤثر على صحته على ما يبدو.

وتعتبر اليابانية كانيه تاناكا عميدة سن البشرية بين الجنسين، واحتفلت الشهر الماضي ببلوغها 117 عاما، ويسجل في اليابان متوسط عمر متوقع هو من الأعلى في العالم، وتضم البلاد أكثر من 70 ألف معمر تجاوزوا سن المئة فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى نحو 126 مليون نسمة، وتشهد البلاد تراجعا كبيرا في نموها السكاني.

أما العمر القياسي المطلق في صفوف الرجال فهو 116 عاما وكان مسجلا باسم الياباني جيرويمون كيمورا، الذي توفي العام 2013 بعيد احتفاله ببلوغه 116 عاما، وتفيد موسوعة «غينيس» أن الرقم القياسي لأطول عمر يمكن إثباته رسميا مسجل باسم الفرنسية جان كالمان، التي توفيت العام 1997 عن 122 عاما.

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