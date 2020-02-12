صيني يهدد بإحراق نفسه بعد إلغاء حفل عيد ميلاده

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 03:27 مساء
صيني يهدد بإحراق نفسه بعد إلغاء حفل عيد ميلاده (أ ف ب)

صب رجل في جنوب غرب الصين البنزين على نفسه وربط حزاما من المفرقعات النارية حول خصره، لأن السلطات ألغت الاحتفال الذي كان يعده لمناسبة عيد ميلاده كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الأربعاء أن وانغ (59 عامًا) وهو أحد سكان شونغكينغ كان يخطط لتنظيم مأدبة تضم عشر طاولات أواخر الشهر الماضي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لكن مع تقييد السلطات في أنحاء الصين التجمعات العامة لاحتواء تفشي المرض، طلب المسؤولون من وانغ إلغاء الحفل، ويواجه مئات الملايين من الأشخاص في أنحاء الصين قيودا على نشاطاتهم اليومية بسبب الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 44600 شخص وقتل أكثر من 1100 شخص.

وأعلنت سلطات بكين الأسبوع الماضي أنه سيتم حظر حفلات العشاء الجماعية في المطاعم موقتا في العاصمة الصينية للحد من انتشار الفيروس.

وأوردت «شينخوا» أنه بعد إلغاء حفلته، ظهر الرجل في مكتب لجنة قرية مسلح بمفرقعات نارية حول خصره، كما سكب البنزين على صدره وحمل ولاعة في محاولة لتخويف لجنة القرية وجعلها تسمح له بإقامة حفل عيد ميلاده، وذكرت «شينخوا» أن مدعين محليين تقدموا بشكوى ضد وانغ الثلاثاء.

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