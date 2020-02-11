قلة الثلوج مشكلة تواجه مهرجان الجليد في اليابان

منحوتة معروضة ضمن مهرجان الجليد في سابورو اليابانية، 4 فبراير 2020 (أ ف ب)

يتوافد عشرات الآلاف من السياح كل عام إلى مهرجان الثلج في مدينة سابورو في شمال اليابان الذي يضم حوالى مئتي منحوتة جليدية كبيرة ومعقدة، إلا أن هذه السنة واجه المنظمون مشكلة رئيسية وهي الشح في كمية الثلوج.

فمع ارتفاع درجات الحرارة التي عزاها رواد المهرجان إلى التغير المناخي، اضطر المنظمون إلى نقل ثلوج من المدن البعيدة لإنجاز منحوتاتهم المميزة وسط أزمة جليد تضرب المنطقة للمرة الأولى في تاريخها، وفق «فرانس برس».

وقال يوماتو ساتو المسؤول عن تنظيم المهرجان الذي يحتاج عادة إلى 30 ألف طن من الثلوج لنحت التماثيل المتنوعة بشكل كبير «هذا النقص في الثلوج غير مسبوق».

وأضاف «كان علينا إحضار الثلوج من أماكن لم نذهب إليها من قبل» مثل نيسيكو، وهي بلدة تبعد حوالى 60 كيلومترا عن سابورو وتشتهر برياضة التزلج. وإضافة إلى مشكلة نقص الثلوج، فإن الفنانين يحتاجون إلى أن تكون تلك المواد نظيفة لتكون صالحة ومثالية للنحت.

وأوضح ساتو «يجب أن تكون الثلوج خالية من الأوساخ، وإلا قد تتفكك المنحوتات. بالكاد تمكّنا من جمع ما يكفي منها».

كما أن قلة متساقطات الثلوج في اليابان هذا العام أجبرت الكثير من منتجعات التزلج على إغلاق مساراتها.

ووفقا لـ«ويذرنيوز»، فإن ربع المنتجعات التي يبلغ عددها 400 المشمولة في الاستطلاع لم تتمكن من افتتاح موسم التزلج.

وأثرت هذه المشكلة بشكل مباشر أيضا على واحدة من نقاط الجذب الرئيسية لمهرجان الثلج، وهي مزلجة بطول 100 متر وارتفاع 10 أمتار، فكان لا بد من خفض حجمها.