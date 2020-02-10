أجواء الحب تخيم على البندقية في انطلاق كرنفالها السنوي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 11:19 صباحا
عرض مائي في القناة المائية الكبيرة في البندقية لمناسبة الكرنفال، 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

اختارت البندقية التي لطالما ألهمت الشعراء حول العالم بأروع القصائد، الحب عنوانا رئيسيا لكرنفالها السنوي الذي انطلق بعد أسابيع على فيضانات غمرت هذه المدينة الإيطالية الشهيرة.

وغزت حشود غفيرة من السياح مساء السبت، ضفاف قناة كاناريجو المائية الكبيرة في أولى فعاليات الكرنفال الذي انطلق بعرض مائي وأعمال بهلوانية في سماء المدينة، وفق «فرانس برس».

وتواصلت الاحتفالات الأحد، مع سلسلة عروض مائية أخرى. وكان «الحب» عنوان سهرة الافتتاح على وقع أنغام رومانسية زينت ليل المدينة الإيطالية العائمة.

ومساء السبت، تعانق عاشقان في الجو حيث كانا يتحركان مربوطين بحبال تحت كوكبة من البالونات الزهرية، فيما تنقلت امرأة غامضة على المياه داخل فقاعة زجاجية.

هذا الحدث السنوي الذي انطلق في البندقية سنة 1162 غداة انتصار عسكري، كان قد طواه النسيان شيئا فشيئا على مدى عقود إلى أن عاد إلى واجهة الاهتمامات بفضل جهود بلدية المدينة الإيطالية سنة 1980.

وقال رئيس بلدية المدينة لويجي برونيارو قبل الاحتفال «شكرا لجميع الذين يريدون مساعدتنا ويجبوننا. عنوان الحب هو الذي نتعلمه دائما بعد المآسي الكبرى. والآن نعلن رسميا انطلاق كرنفال البندقية لعام 2020».

وفي نوفمبر الماضي، غزت فيضانات المنازل والمتاحف في البندقية ما ألحق أضرارا بحوالى خمسين كنيسة في هذه المدينة التي تشكل تحفة هندسية للتراث العالمي.

ووسط الحشود، اعتبر مارك وهو سائح من نيوزيلندا أن المدينة «استعادت عافيتها جيدا»، قائلا «لم نر شيئا» يدل إلى الفيضانات «إذ إن البندقية استعادت بوضوح عافيتها بصورة مذهلة. إنها مدينة رائعة».

وستشهد المدينة على مدى أسبوعين احتفالات تضفي أجواء فرح على هذه الفترة الرمادية من السنة، خصوصا مع سهرات بالأقنعة والملابس التنكرية. وفي كل يوم، تنظم «مسابقة أجمل زي تنكري» في ساحة القديس مرقس.

ويستقطب الكرنفال سنويا أكثر من ثلاثة ملايين زائر من حول العالم من أصل 30 مليونا يقصدون البندقية في أشهر السنة كافة.

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