نفوق واحد من آخر فيلة أفريقيا ذات الأنياب العملاقة

الفيل «بيغ تيم» في كينيا، 10 سبتمبر 2016 (أ ف ب)

نفق الفيل «بيغ تيم» وهو أحد آخر هذه الحيوانات التي تملك أنيابا عملاقة في أفريقيا، حسب ما أعلنت هيئة الحياة البرية في كينيا.

وأوضحت الهيئة في بيان «نفق الفيل المحبوب صباح الثلاثاء عن عمر 50 عاما»، وفق «فرانس برس».

وأشارت جمعية «أمبوسيلي تراست فور إليفنتس» إلى أن «بيغ تيم وهو أحد الأفيال الناجية من الصيد غير الشرعي، عثر عليه نافقا لأسباب طبيعية في حديقة أمبوسيلي الوطنية عند سفح قمة كليمنجارو المغطاة بالثلوج».

وأضافت خدمة الحياة البرية في بيانها: «كان معروفا ومحبوبا في كل أنحاء كينيا».

ويقدر البيئيون أنه لم يتبق من هذا النوع من الفيلة إلا بضع عشرات فقط في القارة لسبب استهداف الصيادين هذه الحيوانات التي تتميز بأنيابها العاجية الطويلة وتدر تاليا أموالا أكثر عليهم.

ولفتت الهيئة إلى أن جيفة «بيغ تيم» نقلت إلى العاصمة نيروبي حيث ستعالج لتعرض لاحقا في المتحف الوطني.

وتسبب الصيد الجائر في تراجع أعداد الفيلة الأفريقية بمقدار 110 آلاف حيوان خلال العقد الماضي ولم يتبق سوى 415 ألف فيل وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.