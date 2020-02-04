إلغاء مسابقة في إندونيسيا لتحرير تمساح من إطار عالق في رقبته

تمساح مع إطار عالق حول رقبته في بالو في سولاويزي الوسطى في إندونيسيا، 22 يناير 2020 (أ ف ب)

ألغت إندونيسيا مسابقة تقدم من خلالها مكافأة نقدية لأي شخص شجاع يتمكن من إزالة إطار دراجة نارية عالق حول عنق تمساح عملاق.

وأشارت السلطات في بالو، عاصمة سولاويزي الوسطى، إلى أنه لم يتقدم أي صياد لمواجهة التحدي المتمثل في تحرير التمساح الذي يبلغ طوله أربعة أمتار من الإطار العالق حول رقبته، وفق «فرانس برس».

وأطلقت المسابقة الشهر الماضي لكنها احتلت عناوين الصحف الأسبوع الماضي عندما عرض تقديم مكافأة مالية غير محددة بموجبها.

ولم تقدم وكالة الحفظ المحلية إلا القليل من التفاصيل حول المكافأة، أو كيف يمكن للراغبين إزالة الإطار من دون تعرضهم للخطر، لكن رئيسها قال إن الأموال ستدفع من جيبه.

وحاولت سلطات الحفظ المحلية جاهدة لسنوات إيجاد طريقة لتخليص هذا التمساح من العجلة بعد انتشار مقطع فيديو يبينه وهو يعاني من صعوبات في التنفس مما قد أثار مخاوف من أن الإطار كان يقتله ببطء.

وقال مسؤولون إن فريقا من وزارة البيئة سيضاعف جهوده لتحرير التمساح من القبضة المطاطية.