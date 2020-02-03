نفوق عشرات الكوالا بعد تدمير مزرعة في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 01:27 مساء
صغير كوالا يتيما في كينغسكوت الأسترالية، 7 يناير 2020 (أ ف ب)

قتلت عشرات حيوانات الكوالا وعولجت 80 أخرى بعدما تعرضت مزرعة أشجار أوكالبتوس في جنوب أستراليا للتدمير، وفق ما أعلنت السلطات التي فتحت تحقيقا في الموضوع الإثنين.

وأعلنت وزارة البيئة في ولاية فيكتوريا (جنوب) التي صنّفت هذا «الحادث» بأنه «مفجع جدا»، أن سلطات الحفظ تحقق في تدمير مزرعة أشجار الأوكالبتوس قرب مدينة بورتلاند الساحلية، وفق «فرانس برس».

وصرحت الوزارة «إذا تبيّن أن الحادث كان نتيجة عمل بشري متعمد، فإننا نتوقع من هذه الهيئة أن تتخذ إجراءات سريعة ضد الفاعلين».

ويفرض على مرتكبي هذا النوع من التدمير دفع غرامات كبيرة بموجب التشريعات لحماية الحياة البرية في أستراليا.

وتقدّر وزارة البيئة بأن هناك حوالي 80 كوالا عانت من الإصابات والجوع تمت معالجتها خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما تم التخلص من بقية الحيوانات عن طريق القتل الرحيم.

وأوضحت الوزارة أن «هناك خططا لنقل الحيوانات إلى مكان آخر إذا كان وضعها الصحي يسمح بذلك».

وأشارت منظمة «فرندز أوف إيرث» إلى أن عملية قطع أشجار الأوكالبتوس التي وصفتها بأنها «مجزرة» تعود إلى ديسمبر وقد خلّفت مئات حيوانات الكوالا النافقة أو المصابة.

وأضافت أن حجم الحادث تم اكتشافه عندما شاهد السكان المحليون الكوالا النافقة التي جمعت بأكوام في الأيام الأخيرة.

وذكرت رابطة منتجات الغابات الأسترالية أن رجل أعمال قطع أشجارا في نوفمبر وفقا لقواعد حماية الحيوانات البرية، قبل أن تجرف الأشجار المتبقية بعد رحيله.

وتعهدت هذه المجموعة إجراء تحقيقها الخاص في الحادث.

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