قنب في قالب حلوى قدم خلال حفلة مدرسية

صانعة الحلويات الفرنسية أوريلي ريباي تقدم كعكة في مخبزها بباريس، 8 يناير 2020 (أ ف ب)

بدأت شرطة نوفا سكوشا تحقيقا حول وجود قنب في قالب حلوى قدم خلال حفلة أقامتها إحدى المدارس في هذه المقاطعة الواقعة في شرق كندا.

وذكرت الشرطة الملكية الكندية في بيان أن البالغين والأطفال شعروا بتوعّك بعدما تناولوا «قالب حلوى بالدبس يشتبه في أنه يحتوي على تي إتش سي»، وهو العنصر الفاعل في الماريغوانا، قدم في حفلة مدرسية في إسكاسوني في نوفا سكوشا، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة أنه «تبين وجود عنصر تي إتش سي في أجسام بعض الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى». وقالت والدة فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات لمحطة «سي بي سي» التلفزيونية إنها صعقت عندما أخبرها المستشفى أن ابنتها التي كانت تشعر بتوعك تناولت «تي إتش سي».

وأوضحت ناطقة باسم الشرطة لمحطة «سي بي سي» أن قالب الحلوى قدمه أحد متعهدي الطعام، وتحقق الشرطة حاليا في ما إذا كان هذا الحادث متعمدا.

ودعت مدرسة إسكاسوني الذين حضروا الحفلة «وتأثروا بهذا الأمر المؤسف» إلى الذهاب إلى الطبيب إذا لزم الأمر.