قنب في قالب حلوى قدم خلال حفلة مدرسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 12:25 مساء
صانعة الحلويات الفرنسية أوريلي ريباي تقدم كعكة في مخبزها بباريس، 8 يناير 2020 (أ ف ب)

بدأت شرطة نوفا سكوشا تحقيقا حول وجود قنب في قالب حلوى قدم خلال حفلة أقامتها إحدى المدارس في هذه المقاطعة الواقعة في شرق كندا.

وذكرت الشرطة الملكية الكندية في بيان أن البالغين والأطفال شعروا بتوعّك بعدما تناولوا «قالب حلوى بالدبس يشتبه في أنه يحتوي على تي إتش سي»، وهو العنصر الفاعل في الماريغوانا، قدم في حفلة مدرسية في إسكاسوني في نوفا سكوشا، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة أنه «تبين وجود عنصر تي إتش سي في أجسام بعض الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى». وقالت والدة فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات لمحطة «سي بي سي» التلفزيونية إنها صعقت عندما أخبرها المستشفى أن ابنتها التي كانت تشعر بتوعك تناولت «تي إتش سي».

وأوضحت ناطقة باسم الشرطة لمحطة «سي بي سي» أن قالب الحلوى قدمه أحد متعهدي الطعام، وتحقق الشرطة حاليا في ما إذا كان هذا الحادث متعمدا.

ودعت مدرسة إسكاسوني الذين حضروا الحفلة «وتأثروا بهذا الأمر المؤسف» إلى الذهاب إلى الطبيب إذا لزم الأمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
ليبيون عالقون في «ووهان» الصينية يناشدون عبر «بوابة الوسط» المسؤولين الليبيين ...
ليبيا
مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تحرق دهون البطن بسرعة