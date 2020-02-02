إخلاء منطقة في البندقية لتفكيك قنبلة

ساحة القديس مرقس مغمورة بالمياه بعد تعرض مدينة البندقية لفيضانات جراء عاصفة، 24 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

تم إخلاء منطقة في ميناء البندقية، صباح الأحد، ليتم تفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية وتفجيرها في البحر.

وتطلبت العملية في ميناء مارغيرا، وهي منطقة صناعية مفصولة عن المدينة السياحية بالمياه، إجلاء نحو 3500 شخص منذ الصباح الباكر، وفق «فرانس برس».

كما أُوقفت حركة مرور القوارب والقطارات والحافلات أثناء العملية وحظر الطيران من مطار ماركو بولو وإليه بين الثامنة والنصف صباحًا (07.30 بتوقيت غرينتش) حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

واكتشفت هذه القنبلة التي تزن نحو 225 كيلوغرامًا وتحوي ما يقرب من 129 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار أثناء أعمال حفر لإصلاح خطوط الصرف الصحي في يناير.

وأعلنت السلطات، صباح الأحد، أن العملية تتطلب مرحلتين، الأولى إجلاء السكان والثانية نزع الفتائل من القنبلة، وقد اكتملت المرحلتان بنجاح.

وبعد ذلك، نُقلت القنبلة على متن سفينة إلى منطقة نائية في البحر حيث تم تفجيرها.