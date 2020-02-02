إخلاء منطقة في البندقية لتفكيك قنبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 03:02 مساء
ساحة القديس مرقس مغمورة بالمياه بعد تعرض مدينة البندقية لفيضانات جراء عاصفة، 24 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

تم إخلاء منطقة في ميناء البندقية، صباح الأحد، ليتم تفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية وتفجيرها في البحر.

وتطلبت العملية في ميناء مارغيرا، وهي منطقة صناعية مفصولة عن المدينة السياحية بالمياه، إجلاء نحو 3500 شخص منذ الصباح الباكر، وفق «فرانس برس».

كما أُوقفت حركة مرور القوارب والقطارات والحافلات أثناء العملية وحظر الطيران من مطار ماركو بولو وإليه بين الثامنة والنصف صباحًا (07.30 بتوقيت غرينتش) حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

واكتشفت هذه القنبلة التي تزن نحو 225 كيلوغرامًا وتحوي ما يقرب من 129 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار أثناء أعمال حفر لإصلاح خطوط الصرف الصحي في يناير.

وأعلنت السلطات، صباح الأحد، أن العملية تتطلب مرحلتين، الأولى إجلاء السكان والثانية نزع الفتائل من القنبلة، وقد اكتملت المرحلتان بنجاح.

وبعد ذلك، نُقلت القنبلة على متن سفينة إلى منطقة نائية في البحر حيث تم تفجيرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
ليبيون عالقون في «ووهان» الصينية يناشدون عبر «بوابة الوسط» المسؤولين الليبيين ...
ليبيا
مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين» يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية
ليبيا
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
ليبيا
دي مايو: لن نرسل «قط» جيشا لقتال أحد طرفي النزاع الليبي
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون علاقة التوتر بالشيب