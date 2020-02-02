رفض شكوى الأمير هاري ضد صحيفة بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 12:30 مساء
الأمير البريطاني هاري في لندن، 20 يناير 2020 (أ ف ب)

فشل الأمير البريطاني هاري في الشكوى التي قدمها ضد «ميل أون صنداي» حول قصة تنتقد صورا للحياة البرية كان قد نشرها على «إنستغرام» بعدما ردتها مؤسسة الرقابة على الصحافة.

وزعم الأمير هاري أن الصحيفة وضعت عنوانا غير دقيق كان «مخدر ومربوط... ما لم يخبركم به هاري عن تلك الصور المذهلة للحياة البرية» لمقال عن صور نشرها الأمير عبر الإنترنت تظهره مع فيل، وفق «فرانس برس».

وأوردت الصحيفة الأسبوعية أن هناك صورة أخرى تظهر الفيل مخدرا ومربوطا.

واشتكى هاري من أن الصحيفة جعلت الأمر يبدو كأنه تعمد اجتزاء الحبل من الصورة وأنه نشرها كاملة في العام 2016.

وقال أيضا إن الموقع الإلكتروني لمنظمة الحفظ أوضح كيف تمت تهدئة الحيوانات وتقييدها. لكن مؤسسة الرقابة على الصحافة المستقلة في البلاد رفضت الشكوى.

وأشارت هذه الوكالة البريطانية في بيان «قال صاحب الشكوى (هاري) إن المقال غير دقيق لأنه ذكر أنه.. ضلل الجمهور عمدا لإعطاء الانطباع بأنه كان مصورا جيدا للحياة البرية ويلتقط الصور في ظروف خطيرة».

وأضافت أن اللجنة لم تعتبر أن هذا الأمر كان مضللا بشكل كبير، لذلك ردت الشكوى.

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