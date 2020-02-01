غموض حول وفاة «حامي» الفراشات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 10:32 صباحا
فراشة ملكية على زهور في حديقة تشابولتيبيك في 19 مارس 2015 في مكسيكو (أ ف ب)

أعلنت السلطات العثور على جثة المدافع المكسيكي عن البيئة هوميرو غوميس، المشهور بنضاله من أجل حفظ الفراشات الملكية، بعد اختفائه باسبوعين.

وكان غوميس يدير محمية لهذه الفراشات البرتقالية والسوداء واختفى منذ 14 يناير. وعثر على جثته في قعر بئر في ولاية ميتشوكان في غرب المكسيك حيث تمضي هذه الحشرات فصل الشتاء، وفق «فرانس برس».

وتنشط في هذه الولاية منظمات إجرامية عدة ما ساهم في انتشار جماعات للدفاع الذاتي في السنوات الأخيرة، وقالت المحمية إن «الجثة نقلت إلى دائرة الطب الشرعي للتشريحها».

ولم توضح النيابة العامة سبب الوفاة على الفور، لكن مدافعين محليين عن البيئة قالوا إن مقتل غوميس مرتبط بمواقفه من مهربي الخشب.

وتأتي هذه الفراشات الملونة جماعات لتحط على جذوع الشجر في منطقة جبلية شاسعة بين ولايتي مكسيكو وميتشوكان، بعد رحلة مرهقة تمتد على أكثر من أربعة آلاف كيلومتر من كندا والولايات المتحدة.

ويهدد التغير المناخي وقطع أشجار الغابات العشوائي الفراشات الملكية فضلا عن استخدام المبيدات العشبية التي تحرمها من نبتة الصقلاب الوحيدة التي تضع فيها بيوضها وتقتات عليها يسروعاتها.

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