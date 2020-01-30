سرقة أعمال فنية لدالي في العاصمة السويدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 04:06 مساء
سرقة أعمال فنية لدالي في العاصمة السويدية (ميل أونلاين)

تمكن لصوص من سرقة تماثيل برونزية ورسومات للفنان السريالي سلفادور دالي من قاعة عرض في العاصمة السويدية ستوكهولم في عملية سطو في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وذكرت وكالة أنباء «تي تي» أن قاعة كولور في حي أوسترمالم الراقي في ستوكهولم كانت تقيم معرضا يضم عشر قطع فنية للفنان الإسباني، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مالك القاعة بيدير إنستروم «كانت كل قطعة تساوي ما بين 200 ألف و500 ألف كرونة (21 ألفا و52 ألف دولار)، هذا مبلغ كبير، إنه أمر مروع»، وأضاف أن أعمال دالي كانت مستعارة من سويسرا.

وذكرت الشرطة أن اللصوص كسروا أبواب الدخول الزجاجية وتمكنوا من الهرب بعدد من القطع، وأوضحت الشرطة في بيان «تم تطويق المكان حتى يتسنى لخبراء الفحص الجنائي القيام بعملهم».

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