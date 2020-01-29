كلب شيواوا في محاكمة واينستين

هارفي واينستين يصل إلى محكمة مانهاتن الجنائية (أ ف ب)

تخلل محاكمة المنتج السينمائي الأميركي السابق هارفي واينستين، لحظة نادرة من الخفة مع حديث شاهدة عن مطاردة كلب صغير للمنتج في شقتها.

فبعد إدلاء إحدى الضحيتين المفترضتين في المحاكمة ميريام هاليه الاثنين، استمعت المحكمة الثلاثاء إلى إفادة إليزابيث إنتين التي كانت تشاركها السكن في شقتها، وروت هذه الأخيرة كيف أن كلبها «بينات»، وهو من نوع شيواوا طارد واينستين في الشقة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت المرأة التي استدعاها الادعاء لدعم أقوال هاليه «راح يقول ما هذا الشيء؟ لا تدعوه يقترب مني»، ولدى خروجه من المحكمة بعد نهاية الجلسة، سأل أحد الصحفيين «سيد واينستين هل تخاف من الشيواوا؟» فرد عليه المنتج السابق مبتسما «أيبدو علي أني أخاف من الشيواوا؟».

وروت ميمي هاليه كيف أن وايسنتين دخل إلى الشقة في ذلك اليوم من دون دعوة عبر باب نصف مفتوح، وقالت المرأة التي تتهم المنتج الستيني بالاعتداء عليها جنسيا بعد أيام على ذلك «كان كثير الإصرار، ولم أكن أعرف كيف أتخلص منه، قلت له لديك سمعة رهيبة مع النساء عندها تراجع»، وقالت إليزابيث إنتين إن زميلتها في السكن يومها روت لها الاعتداء الذي تعرضت له.

واتهمت أكثر من 80 امرأة بينهن نجمات مثل أنجيلينا جولي وغوينث بالترو وليا سيدو، واينستين منذ أكتوبر 2017 بالتحرش والاعتداء الجنسي أحيانا خلال أحداث سينمائية كبيرة مثل مهرجان كان أو ساندانس أو تورنتو، غير أن معظم الوقائع المفترضة سقطت بمرور الزمن.