سابقة مفاجئة من «ميشلان» لطاهٍ ياباني

الطاهي الياباني كي كوباياشي يتوسط الفرنسيين غلين فيل (إلى اليسار) وكريستوفر كوتانسو في 27 يناير 2020 في باريس (أ ف ب)

منح دليل «ميشلان»، ليل الإثنين، للمرة الأولى في فرنسا ثلاث نجوم لطاهٍ ياباني هو كي كوباياشي، إضافة إلى كريستوفر كوتانسو في لاروشيل والشيف غلين فيل في بروفانس.

وقالت إدارة «ميشلان» خلال حفلة التكريم التي أُقيمت في باريس: «منح كي كوباياشي ثلاث نجوم وهو أول طاهٍ ياباني يحصل على الجائزة الأبرز في فرنسا في تاريخ الدليل».

ومن جانبه، قال كوباياشي الذي يدير مطعم «كي» قرب اللوفر الذي افتتحه في العام 2011: «شكرًا جزيلًا وشكرًا فرنسا»، وفق «فرانس برس».

ومنح الدليل نجمة ثالثة أيضًا لطاهيين آخرين، هما غلين فيل من مطعم «لوستو دو بومانيير» في بو دو بروفانس، وكريستوفر كوتانسو الذي يدير مطعمًا يحمل اسمه في لاروشيل.

وانتهز دليل «ميشلان» هذه الفرصة لتكريم إميل يونغ الطاهي السابق في مطعم «كروكوديل» الحاصل على ثلاث نجوم في ستراسبورغ والذي توفي الإثنين عن 78 عامًا.